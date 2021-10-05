CEO Matchroom: «Джошуа под силу вернуть свои пояса и много лет спустя мы будем вспоминать, как он в третий раз стал чемпионом мира»

Фото: Matchroom Boxing

CEO Matchroom Boxing Фрэнк Смит в интервью Youtube каналу промоутерской организации поделился мнением о реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) и обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Александра Усика (19-0, 13 KO):



В общем, это была отличная ночь, великолепное шоу. То, что сделала команда Джошуа во время боя с Усиком, было невероятно. Я думаю, что все догадываются о целях AJ. В реванше он хочет победить и вернуть свои пояса. Он достоин возможности вернуть свои пояса, и я уверен, что ему это под силу.

Он один из тех людей, которые учатся на своих ошибках. Я уверен, что он многое осознает и вернется сильнее. Это просто еще один виток карьеры Энтони Джошуа. Долгие годы спустя мы будем вспоминать, что он трижды был чемпионом в супертяжелом весе. И дорога к «абсолюту» стала просто на несколько шагов длиннее.