Чемпион из России восхищается Усиком: «Мне бы его передвижение на ногах»

Александр Усик / Фото: Facebook Усика

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (13-2) в интервью Youtube каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» прокомментировал победу чемпиона WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) над Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Мне Усик нравится и тем, что он говорит, и тем, как он дерется. Я бы хотел взять у него передвижение на ногах. Он очень круто двигается, по нему тяжело попасть. Круто, конечно, боксирует.