Дядя Фьюри: «Усик очень сильно меня впечатлил»
Чемпион из России восхищается Усиком: «Мне бы его передвижение на ногах»
Полутяж из Bellator высказался о победе украинца над Джошуа
12:28
Александр Усик / Фото: Facebook Усика
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (13-2) в интервью Youtube каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» прокомментировал победу чемпиона WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) над Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Конечно, я смотрел бой Усика. Мне понравилось. Хороший бой, Усик дрался с головой и не делал ничего лишнего. Он сделал, сколько нужно для победы.
Мне Усик нравится и тем, что он говорит, и тем, как он дерется. Я бы хотел взять у него передвижение на ногах. Он очень круто двигается, по нему тяжело попасть. Круто, конечно, боксирует.
Стало известно, как распределятся гонорары украинца и британца (24-2, 22 KO) в реванше.
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