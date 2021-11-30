Известный тренер признался, что не знал о Камбососе до его боя с Лопесом
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Американец потерял статус абсолютного чемпиона мира
17:24
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) сделал очередное неоднозначное заявление:
«Я – все то, когда говорят, кем я не могу быть. Никто не может остановить работу бога. То, через что я прошел до этого времени, могло бы убить других. Я – чемпион по жизни».
Напомним, Лопес потерял статус абсолютного чемпиона мира, проиграв Джорджу Камбососу. Сразу после боя американец заявил, что на самом деле выиграл поединок, за что был освистан собственными фанатами.
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