Член «Зала славы» рассказал о подготовке Планта к бою за «абсолюта» с лучшим боксером современности

Уорд верит в своего подопечного

Уорд и Плант / Фото: Twitter

Экс-чемпион в двух весовых категориях и член «Зала славы» Андре Уорд поделился подробностями о сотрудничестве с чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом (21-0, 12 KO), которому предстоит сразиться за звание абсолютного чемпиона с лидером pound-for-pound Саулем Альваресом (56-1-2, 38 KO):



Да, как и провозгласил интернет, я его тренер сейчас. Основной тренер. Многие посчитали, что мы сошлись только из-за Канело, но это неправда. Я считаю Калеба своим братом по этой игре. И если я должен стать хейтером ради того, чтобы он стал абсолютным чемпионом – так тому и быть.

Я считаю, что у него есть все для победы. И я не собираюсь переворачивать все с ног на голову, потому что у него уже есть команда, которая и вырастила его. Не стоит так много говорить обо мне, у парня уже есть команда. Я лишь выполняю свою небольшую роль.

Бывший чемпион мира Крис Алджиери назвал бойца, способного остановить Канело.