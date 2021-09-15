Официально: Альварес 6 ноября попытается стать абсолютным чемпионом мира

Канело встретится с обладателем титула IBF

Бой самого кассового боксера современности Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), который владеет титулами WBA, WBC, WBO во втором среднем весе, против чемпиона мира IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО) официально подтвержден.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее Плант заявил, что дерется с Канело не ради денег, а также добавил, что мексиканец сидит на допинге. Альварес же в последнее время не делал никаких громких заявлений.

Ну и куда же без WBC: Совет подготовил специальный боя для боя Альварес – Плант.