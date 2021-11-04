Определилась дата и место проведения следующего боя Далакяна
Далакян рассказал о состоянии после травмы, полученной в последнем бою
Чемпион WBA признался, что сейчас его рука не беспокоит
15:35
Эксклюзив
Артем Далакян / Фото: Instagram
Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 KO) рассказал в интервью XSPORT о восстановлении после травмы, полученной во время защиты титула в бою против Хосбера Переса (17-3, 15 KO):
Конечно, соскучился по боям и интенсивной подготовке, спаррингам. Мы тренировались 1 раз в день и ждали, пока рука заживет. Потому что был крайний бой и поломал палец. Сейчас все зажило, восстановилось и мы готовы на все 100 %.
Сейчас предыдущая травма не беспокоит – все зажило, все проверили. На тренировках, в спаррингах и на лапах все хорошо.
Напомним, что следующий поединок Далакяна с Луисом Консепсьоном (39-8, 28 KO) пройдет 20 ноября в Киеве.
Комментарии 0