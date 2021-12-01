Деревянченко – большой фаворит в своем следующем бою

Украинец вернется в ринг 6 декабря

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6 декабря бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) подерется с Карлосом Адамесом (20-1, 16 KO).

Букмекеры считают украинца большим фаворитом поединка, давая на его победу коэффициент 1,28. В то же время на Адамеса можно поставить за 3,5.

В случае победы над Адамесом Деревянченко может получить четвертую возможность завоевать пояс чемпиона мира.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Деревянченко – Адамес.