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Деревянченко: «Мунгия – замечательный оппонент, но я не отступлюсь от цели стать чемпионом мира»

Украинский боксер пообещал устроить войну в ринге
Бокс Профессиональный бокс
13:38
Деревянченко: «Мунгия – замечательный оппонент, но я не отступлюсь от цели стать чемпионом мира»
Фото: Boxing Scene

Трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) поделился ожиданиями от боя против мексиканца Хайме Мунгия (37-0, 30 КО). Слова украинца приводит WBC UKRAINE:

«Считаю, что Хайме – замечательный оппонент, и мы сможем порадовать любителей бокса и фанатов грандиозным шоу.

Мы устроим настоящую войну в ринге, ведь каждый из нас хочет стать победителем в борьбе за место претендента за желанный титул WBC. Я не отступлюсь от своей цели стать чемпионом мира».


17 сентября состоятся промоутерские торги, на которых определится организатор боя Деревянченко – Мунгия.

Мунгия – бывший чемпион мира в первом среднем весе. В средний дивизион он перешел в 2020 году. Его делами занимается промоутерская компания Golden Boy, которая ранее вела дела самого кассового боксера современности Сауля Альвареса. Мунгия постоянно сравнивали с Канело, однако до популярности своего звездного соотечественника Хайме еще далеко.

Ранее Мунгия отдал должное Деревянченко, но выразил уверенность в своей победе.

Сергей Остапенко
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Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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