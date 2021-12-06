Деревянченко проиграл три боя подряд. Судя по всему, это конец

По крайней мере, его титульным надеждам

Мнение

Сергей Деревянченко и Карлос Адамес / Фото - essentiallysports.com

Четыре поражения в последних пяти поединках. Это очень много. Промоутерам и менеджерам Сергея Деревянченко (13-4, 10 КО) нужно отдать должное: Дибелла и Конноли постоянно делали почти невозможное.

Изначально выбрали линию IBF, вынудили Головкина оставить пояс и добились для украинца встречи за вакантный титул. Помогли вернуться сразу же элиминаторным поединком. Убедили GGG все же выйти в ринг против далеко не самого популярного украинца. Затем сразу же устроили Деревянченко бой за пояс WBC. А после еще одного поражения вывели его на прямую дорогу с конечной точкой в виде еще одного титульного поединка.

Но нет. Судя по всему, на этом все – Сергей так и не станет чемпионом мира. Он хорош, но, как оказывается, недостаточно.

Деревянченко потерпел третье поражение кряду, проиграл четыре из последних пяти поединков. И, вспоминая бой с Джеком Кулкаем, ту встречу тоже простой не назовешь.

В андеркарде шоу Дэвис – Крус украинец вновь боксировал на большой арене. Но в 10 раундах уступил Карлосу Адамесу.

Это был первый бой доминиканца в новом весе, он поднялся из первого среднего дивизиона, где потерпел единственное поражение в карьере – от, который в последствии свой титульный шанс уступил.

Но внутри канатов крупнее был именно Адамес. И он знал, как пользоваться своими габаритами. Статистика ударов не обманывает – бой действительно получился конкурентным, для одного судьи даже равным. Но остальные двое решили, что лучшим был Карлос. И им не в чем упрекнуть.

«Бой против Тейшейры стал для меня важным уроком. Я понял, что важен не только талант, но и подготовка. После него я понял, что нужно готовиться к боям лучше».

Доминиканец действительно сделал выводы – не дал украинцу забрать всю вторую половину, подошел к подготовке ответственно.

«Это был очень равный и тяжелый бой. Я немного отдохну и вернусь на ринг. Подумаю, что мне делать дальше. Я люблю бокс, люблю шоу».

Это слова Деревянченко. Карьеру завершать он не собирается. И в этом есть рациональный смысл. Имя он себе сделал и теперь может спокойно зарабатывать на старость.

Пускай 200 тысяч долларов и не звучат огромным гонораром в сравнении с тем, что получают более статусные боксеры, но деньги ведь немалые (после 14 месяцев простоя).

Вот только походы за титул, судя по всему, закончились. Бой против Адамеса был первым шагом к титулу – WBC обязал Хайме Мингую встретиться с победителем этой встречи за статус обязательного претендента. То есть, две победы – и вот он, уже четвертый шанс взять пояс.

Но украинец уступил. Его промоутер и менеджеры выглядят супергероями, но даже им будет сложно вновь поднять украинца на уровень топ.

Деревянченко хорош. И сейчас он может этим пользоваться – стать элитным гейткипером среднего веса, проверять на прочность талантливую молодежь. Ему уже 36 лет. Нужно подумать о пенсии.

Но если украинцу как-то удастся все перевернуть и все же стать чемпионом, то по завершении карьеры о нем будут вспоминать не только какие-то заядлые болельщики бокса, но и обычные фанаты – история столь упрямого движения к вершине покорила бы многих.

Но сейчас это лишь путь хорошего бойца, который так и не добился весомых успехов.