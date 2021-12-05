Известно, какой гонорар получит Деревянченко за бой с Адамесом

Гарантированный гонорар украинца в четыре раз больше, чем у его соперника

Фото: boxingscene.com

Стало известно, какой гарантированный гонорар получит украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) за бой против Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО).

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, Деревянченко получит за бой 200 тысяч долларов, в то же время гарантированный гонорар его соперника составит 50 тысяч долларов.

Напомним, Деревянченко и Адамес будут оспаривать право в будущем подраться за пояс WBC.

Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания.