Деревянченко оказался легче соперника накануне боя
Известно, какой гонорар получит Деревянченко за бой с Адамесом
Гарантированный гонорар украинца в четыре раз больше, чем у его соперника
08:15
Фото: boxingscene.com
Стало известно, какой гарантированный гонорар получит украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) за бой против Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО).
По информации инсайдера Дэна Рафаэля, Деревянченко получит за бой 200 тысяч долларов, в то же время гарантированный гонорар его соперника составит 50 тысяч долларов.
Напомним, Деревянченко и Адамес будут оспаривать право в будущем подраться за пояс WBC.
Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания.