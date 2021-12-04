Адамес: «Деревянченко – хороший боец, но для меня он не помеха»
Деревянченко провел дебютную битву взглядов со своим следующим соперником
Бой украинца против Адамеса состоится 6 декабря
13:10
Фото: boxingscene.com
Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) и его следующий соперник Карлос Адамес (20-1, 16 КО) провели дебютную дуэль взглядов.
Бой Деревянченко – Адамес состоится утром 6 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Напомним, накануне Деревянченко отметил ударную мощь будущего соперника, то в свою очередь назвал украинца великим боксером.
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