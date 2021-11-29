Деревянченко рассказал, как ему добиться боя за пояс чемпиона мира

Украинский боксер вернется в ринг 5 декабря

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Бывший трехкратный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) рассказал, что ему нужно сделать, чтобы заполучить четвертую возможность боксировать за титул:

В нынешние времена, действительно, у многих боксеров получаются большие паузы между боями. Мы все прекрасно понимаем почему так. По рингу я уже очень соскучился, жду с нетерпением свой бой.

Почему получилась такая пауза между боями? Были попытки организовать поединок раньше в этом году?

Пауза, если честно, получилась непреднамеренная, были попытки организовать бой, но по разным причинам этого сделать не получилось.

Есть желание закончить бой с Адамесом досрочно, чтобы таким образом сделать заявление для топов вашего веса?

Скажу, что в каждом бою хочется выиграть досрочно, но не всегда по ходу поединка это получается. Много зависит от стиля соперника и собственного плана.

Вы – второй номер рейтинга WBC. Что нужно, чтобы вы в четвертый раз сразились за пояс?

Да, я действительно нахожусь так высоко в рейтингах. Думаю, чтобы снова побоксировать за пояс чемпиона мира, мне нужно, как минимум, добыть две победы: сейчас над Адамесом, и потом над Хайме Мунгуйей.

Напомним, 5 декабря Деревянченко проведет бой против Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО). Победитель этого поединка получит возможность боксировать за звание официального претендента на пояс WBC.