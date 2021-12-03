Дэвис: «Надеру задницу Камбососу бесплатно»

Американец попросил австралийца, чтобы тот придержал пояса

Фото: Bleacher Report

Американский боксер Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) на пресс-конференции заявил, что легко побьет абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), при чем сделает это бесплатно:

«Передайте этому чуваку, пускай придержит у себя пояса. Я надеру ему задницу бесплатно».

5 декабря Дэвис подерется с Исааком Крусом.

Напомним, Камбосос рассказал, когда станет известно имя его следующего соперника.