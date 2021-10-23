Уайт может провести бой против Фьюри в начале следующего года

Британец снялся с поединка против Отто Валлина из-за травмы

Фото: boxingscene.com

По словам главы промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, британец Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) может оправиться от травмы и вернуться в ринг в начале следующего года, но сомневается, что швед Отто Валлин (22-1, 14 КО) станет соперником его подопечного. Промоутер считает, что идеальный вариант для британца, это поединок против его соотечественника Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), который является чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Хирна цитирует портал boxingscene.com:

«Я бы сказал, что следующий бой для Диллиана Уайта будет против Тайсона Фьюри, но посмотрим. Я не исключаю возможность поединка против Отто Валлина. Это бой, который мы можем переносить по своему усмотрению».

Также Хирн прокомментировал желание Валлина получить доказательства правдивости травмы у Уайта.

«Могу сказать, что все обвинения со стороны команды Валлина, не вызывают желания помочь процессу. Я понимаю разочарование Отто, что бой сорвался, но мне больше нечего сказать. Диллиан должен вернуться в начале следующего года, надеюсь, проведет поединок против Тайсона Фьюри».

Диллиан Уайт прокомментировал срыв боя против Отто Валлина.