До боя с Усиком Джошуа проигрывал уже четыре раза. Что говорили его обидчики после победы?

Украинцу предстоит провести бой за три чемпионских пояса

История

Энди Руис победил Энтони Джошуа в 2019 году / Фото - businessinsider.com

Уже меньше недели остается до боя между Александром Усиком (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Украинский супертяж получил возможность отобрать у британца пояса WBO, WBA и IBF. Действующий чемпион – фаворит противостояния, но проигрывать для него не в новинку.

Суммарно в любительской и профессиональной карьере Джошуа уступал четыре раза. Перед встречей Усика с британцем было бы неплохо вспомнить, что бойцы говорили о тех победах над нынешней суперзвездой бокса.

Первое поражение Джошуа нанес Диллиан Уайт. Да, многие помнят только их бой в 2015 году, когда Энтони одержал победу в профессионалах и стал чемпионом Великобритании. Но первый поединок состоялся намного раньше – еще в 2009 году в Уотфорде.

Тогда Джошуа только начинал боксировать. Правда, и у Уайта подобного опыта было немного – он раньше специализировался на ММА. И все же одолел Энтони. А потом, перед боем в профи пытался задеть этим соперника:

«Я думаю, что могу нокаутировать его. Он не любит, когда его поддавливают. Я буду рад отправить его в нокаут, сделать ему больно. Не буду выходить в ринг, чтобы просто выжить, как это делают многие. Он знает, что у меня в обеих руках есть то, что может уложить его. Он понял это, когда встречался со мной. Просто посмотрите тот бой. Можно услышать, как он говорит: «Если я пропущу от него еще один удар по корпусу, то все, с меня будет достаточно». Я усмирил его в том поединке. Придется усмирить и сейчас. Помню, его друзья говорили перед тем боем, что у меня нет шансов, а я почти нокаутировал его. Придется спустить его с небес на землю еще раз. Хочу доказать людям, что могу победить его еще раз, могу нокаутировать его».

Видео поражения Энтони Джошуа от Диллиана Уайта:

Следующий раз Джошуа проиграл в 2011 году в четвертьфинале чемпионата Европы. Тогда он только вернулся в сборную после того, как его выгнали из команды из-за проблем с законом. Энтони поехал в Турцию не готовым показывать свой максимум и, в итоге, уступил Михаю Нистору нокаутом.

«Для меня это был обычный поединок. Без этого поражения Джошуа не стал бы тем, кем он есть. Я не знал его, потому что не изучал своих соперников. Да, он был хорошим боксером – хорошо двигался, имел мощный удар. Но я видел много несовершенства в нем. Его удары были очень заметны, прогнозируемы. Я потряс его ударом слева. Для меня это был просто нокаут».

Видео поражения Энтони Джошуа от Михая Нистора:



Следующее поражение Джошуа называет самым неприятным в своей карьере. Все потому, что оно было, как минимум, очень спорным. В финале чемпионата мира-2011 британец встречался с местным боксером Магомедрасулом Меджидовым. И уступил со счетом 21:22.

«Я помню нашу встречу. Это был действительно хороший и сбалансированный бой. Не было большой разницы в очках. Джошуа был сильным боксером даже в то время. Он был хорошим соперником. Уже тогда я видел, что он настроен идти в профессионалы. Мне кажется, что если бы сегодня была еще одна перестрелка между нами, еще раз я бы победил его».

Видео поражения Энтони Джошуа от Магомедрасула Меджидова:



Ну и пока последнее поражение Джошуа. Оно было уже в профессионалах. Энтони был очевидным фаворитом в противостоянии с Энди Руисом. Однако пухлый мексиканец сумел воспользоваться своим преимуществом в скорости рук, а также не лучшим состоянием соперника.

«В третьем раунде я впервые в жизни побывал в нокдауне. Я подумал: «Что, черт возьми, случилось?» Но я должен был вставать и немедленно отвечать. Мой мексиканский боевой дух дал о себе знать. Я ждал, когда Джошуа раскроется, я хотел сломать его ударами по телу. Он очень сильно бьет, но я думаю, что он слишком открылся, и я смог хорошо попасть. Перед боем я сказал, что всегда хотел драться с Джошуа, потому что знал, что могу победить его, я знал, что он слишком открыт для ударов. Моя скорость и способ передвижения всегда были для него смертельны».

Видео поражения Энтони Джошуа от Энди Руиса:

Джошуа уступал в течение своей карьеры целых четыре раза. Усик попытается сделать так, чтобы количество поражений в профессионалах и любителях сравнялось. Контрактом ведь предусмотрен реванш?

Ну а после этого, надеемся, расскажет, как ему это удалось. Потому что из слов Уайта, Нистора, Меджидова и Руиса очень сложно составить толковую инструкцию.