Джон Фьюри заявил, что Тайсон хочет бой с Усиком, а не с шестисортными супертяжами

«Цыганский король» настаивает на бое за звание абсолютного чемпиона

Фото: Metro

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джона Фьюри заверил, что его заинтересован в объединительном поединке с обладателем титулов WBA/ WBO/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO):



С кем бы Тайсон ни решил драться дальше, это будет легкий бой для него, а затем он посмотрит в сторону Усика. Тайсон думает о нем и хочет объединить титулы. Что он решит после этого поединка – это уже его личное дело. Но я знаю, что Тайсону будет сложно найти мотивацию на таких соперников, как Диллиан Уайт, Дерек Чисора и все эти пятисортные или шестисорортные супертяжеловесы. Это тяжело для Тайсона. Если вы ходите увидеть лучшую версию Тайсона Фьюри, создайте ему неприятности, и он их преодолеет. Только так вы увидите от него отличное выступление.

Напомним, что еще один тренер накануне реванша украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) вызвался сразиться с украинцем.