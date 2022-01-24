Красавица! Жена Усика опубликовала чувственный снимок
Джошуа готов дать согласие на бой Усик – Фьюри. Известна сумма отступных
Поединок за корону хэвивейта моежет состояться на Ближнем Востоке
07:58
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото - benchwarmers.ieЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) согласен на проведение боя между обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Об этом в статье для издания The Telegraph написал известный британский журналист Гарет Дэвис.
Как утверждает Дэвис, Джошуа не против взять отступные в размере 15 миллионов фунтов стерлингов (чуть больше 20 миллионов долларов) и отказаться от незамедлительного реванша с Усиком в пользу своего соотечественника. Инсайдер сообщает, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира может пройти на Ближнем Востоке.
Однако Фьюри еще необходимо выяснить дела с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KО), который является обязательным претендентом на его пояс. Команды бойцов никак не могут провести промоутерские торги, которые позволили решить ситуацию вокруг их возможного противостояния.
Ранее со-промоутер «Цыганского короля» Фрэнк Уоррен сообщил, что на этой неделе может быть официально объявлен поединок между Фьюри и Усиком.