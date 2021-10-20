Джошуа перед реваншем с Усиком продолжит работать со своим тренером

Фернендес останется во главе команды, а американские специалисты займутся консультациями





Джошуа и Фернандес / Фото: Angel Fernández

Американский специалист Ронни Шилдс сообщил, что экс-чемпион мира Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) хочет оставить в команде тренера Анхеля Фернандеса. Об этом сообщил в Twitter журналист Майкл Бенсон.



«Когда Ронни Шилдса спросили, будет ли он работать вместе с Робом Маккракеном, если он получит работу в качестве нового тренера Энтони Джошуа, он сказал, что Джошуа упомянул только Анхеля Фернандеса в качестве нынешнего тренера, который он хочет оставить в своей команде».

Напомним, ранее Джошуа полетел в США, где тренируется в различных боксерских залах, в том числе, и у Шилдса.



