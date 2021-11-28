Джошуа: «Поражение от Усика засело глубоко внутри меня»

Британец хочет обрести былое величие

Усик и Джошуа / Фото: Facebook Усика

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) признался в интервью iFL TV, что ему непросто перенести поражение от Александра Усика (19-0, 13 KO):



Это поражение заставило меня задуматься. Мне не по**р. Я не отношусь к этому как к просто поражению. Оно засело глубоко внутри меня. Меня не беспокоит, что думают остальные. Ведь это касается только меня. Только я стою в этом ринге. Я все еще хочу драться, кого бы против меня не поставили. Я верю, что все это часть моего наследия. Лучшее резюме, лучший чемпион хэвивейта, трехкратный чемпион в супертяжелом весе. Настоящий боец.

Отметим, что Джошуа не против рассмотреть предложение, чтобы уступить Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO) право драться с украинцем.