Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко

Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, какие эмоции испытал после того, как в 11-м раунде нокаутировал Владимира Кличко:

THE AJ "STROLL CELEB" @anthonyjoshua recalls the scenes after he knocked out Wladimir Klitschko in 2017



What's your favourite boxing celebration? pic.twitter.com/KQzeEZYuHl