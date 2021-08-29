Экс-тренер Паркера: «Стиль Усика сделает бой очень сложным для Джошуа»
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Уже 25 сентября британец встретится с другим украинским боксером
13:24
Фото: Capital Gazette
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) рассказал, какие эмоции испытал после того, как в 11-м раунде нокаутировал Владимира Кличко:
«Я посмотрел, отвернулся и… Это было странно, потому что я улыбнулся, повернулся и пошел (показывает пафосную походку и смеется). Если вы посмотрите на моего тренера, он кричал там за пределами ринга. А я набрал воздуха и иду. Тренер радовался за своего боксера. Но я был в ринге, а там нужно оставаться спокойным».
THE AJ "STROLL CELEB" @anthonyjoshua recalls the scenes after he knocked out Wladimir Klitschko in 2017— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 28, 2021
What's your favourite boxing celebration? pic.twitter.com/KQzeEZYuHl
25 сентября Джошуа проведет бой против другого украинца – Александра Усика. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца Эдди Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.
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