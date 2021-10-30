«Дайте подраться лучшим». Хаттон призвал организовать поединок Усик – Фьюри
«Его пытались взять наскоком миллионы раз». Джошуа отдал должное опыту Усика, но пообещал убить украинца
Энтони хочет забрать душу Александра
29 октября 12:45
Усик и Джошуа / Фото: Matchroom
Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что выйдет на реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO), как на войну:
У него 400 боев в любителях. Он миллион раз видел, как его пытаются взять наскоком. Просто подготовить один стиль было бы глупо с моей стороны. Но сейчас в моей голове лишь одна мысль – это война, убийство.
Хочу забрать его душу. Избить так, чтобы он хотел сдаться. Это то, что я понял о боксе, о чем этот вид спорта. Ты постоянно бьешь людей и постоянно напираешь. Пока они не поймут, что это будет продолжаться, и ты не будешь пятиться. Это тот план в моей голове, который я хочу применить в реванше.
Джошуа назвал проигрыш Усику первым реальным поражением в карьере.