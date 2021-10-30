«Его пытались взять наскоком миллионы раз». Джошуа отдал должное опыту Усика, но пообещал убить украинца

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что выйдет на реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO), как на войну:



Хочу забрать его душу. Избить так, чтобы он хотел сдаться. Это то, что я понял о боксе, о чем этот вид спорта. Ты постоянно бьешь людей и постоянно напираешь. Пока они не поймут, что это будет продолжаться, и ты не будешь пятиться. Это тот план в моей голове, который я хочу применить в реванше.