Уорд: «Ломаченко вынудит остальных топов легкого веса драться с ним»
Экс-чемпион мира: «Несмотря на возраст, Лома все еще топ-боец»
Брэдли уверен, что «Хай-Тек» способен стать хорошей оппозицией для любого в легком весе
20:38
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) заявил в интервью Youtube каналу Behind The Gloves, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) все еще хорош и готов дать бой юным звездам легкого веса:
Хэйни, Дэвис, Лопес и Райан Гарсия – отличные бойцы. Входит ли Ломаченко до сих пор в топ? Черт побери, да. То, что ты проиграл один-два боя, не значит, что ты больше не в топе. Лома все еще боец pound-for-pound, отличный боксер. Он легендарен.
Так что, черт побери, все эти бои отличные. У нас есть молодые восходящие бойцы, которые встретятся с легендарным ветераном в лице Ломы, если выйдут с ним на ринг. Я хочу, чтобы все эти парни подрались. Пусть дерутся сейчас, чтобы позже мы, возможно, смогли получить другие поединки.
Напомним, что Лома, который ранее поднялся в рейтинге pound-for-pound, вскоре может провести реванш с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
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