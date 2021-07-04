Экс-чемпион мира: «Несмотря на возраст, Лома все еще топ-боец»

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2-1, 13 KO) заявил в интервью Youtube каналу Behind The Gloves, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) все еще хорош и готов дать бой юным звездам легкого веса:



Так что, черт побери, все эти бои отличные. У нас есть молодые восходящие бойцы, которые встретятся с легендарным ветераном в лице Ломы, если выйдут с ним на ринг. Я хочу, чтобы все эти парни подрались. Пусть дерутся сейчас, чтобы позже мы, возможно, смогли получить другие поединки.