Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Обновился рейтинг pound-for-pound от ESPN.



В топ-10 произошла рокировка украинцев. Шедевральная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) нокаутом в девятом раунде позволила «Хай-Теку» подняться на восьмую строчку рейтинг-листа. Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO), который ранее занимал это место, теперь стал девятым.

Рейтинг P4P за июль:

