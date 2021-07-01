Хаттон: «Ломаченко с такой легкостью выигрывал поединки, что просто не был готов к тому, что Лопес составит ему конкуренцию»
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
«Хай-Тек» сместил Усика с восьмой строчки рейтинг-листа
1 июля 22:09
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Обновился рейтинг pound-for-pound от ESPN.
В топ-10 произошла рокировка украинцев. Шедевральная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) нокаутом в девятом раунде позволила «Хай-Теку» подняться на восьмую строчку рейтинг-листа. Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO), который ранее занимал это место, теперь стал девятым.
Рейтинг P4P за июль:
Vasiliy Lomachenko moves up in the latest ESPN Men’s P4P list— ESPN Ringside (@ESPNRingside) July 1, 2021
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Усик пообещал, что Украина победит Англию на Евро. Английские болельщики высмеяли и оскорбили боксера.
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