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Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P

«Хай-Тек» сместил Усика с восьмой строчки рейтинг-листа
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 22:09
Шедевральное выступление с Накатани позволило Ломаченко подняться в рейтинге P4P
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Обновился рейтинг pound-for-pound от ESPN.

В топ-10 произошла рокировка украинцев. Шедевральная победа Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) над Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) нокаутом в девятом раунде позволила «Хай-Теку» подняться на восьмую строчку рейтинг-листа. Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO), который ранее занимал это место, теперь стал девятым.

Рейтинг P4P за июль:

Усик пообещал, что Украина победит Англию на Евро. Английские болельщики высмеяли и оскорбили боксера.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Александр Усик Джош Тэйлор Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Теофимо Лопес

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