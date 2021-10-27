Экс-чемпион мира советует Джошуа нанять бывшего тренера Александра Усика

Бермейн Стиверн / фото - PunditArena

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Бермейн Стиверн (25-5-1, 21 КО) в интервью YouTube каналу BWTM SPORTS & GAMING прокомментировал недавние слухи об увольнении Роба Маккрэкена с поста тренера Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) после его поражения бою с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Стиверн посоветовал AJ нанять бывшего тренера украинца Джеймса Али Башира.

Так что Али Башир прямо здесь. Но сегодня, в эпоху социальных сетей, я предполагаю, что Джошуа будет лучше себя чувствовать со знаменитым тренером. Так он будет чувствовать себя безопаснее. В этом нет смысла для олдскульных бойцов. Но для представителей новой школы, для социальных сетей в этом будет смысл.

Кого бы я выбрал тренером для Джошуа? ШугарХилла Стюарда или Али Башира. Если вынести за скобки Тайсона Фьюри, то я бы выбирал между этими двумя специалистами. Вероятно, сейчас это в любом случае невозможно, но я бы выбрал Али Башира».