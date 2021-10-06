Хабиб пожелал удачи Фьюри в предстоящем поединке с Уайлдером
Экс-чемпион мира: «У Уайлдера есть шанс на одно из самых больших возвращений в истории супертяжелого веса»
Джулиан Уильямс – о грядущем мегафайте
14:34
Джулиан Уильямс / Фото - boxingjunkie.usatoday.comЭкс-чемпион мира в первом среднем весе Джулиан Уильямс (27-2, 16 КО) в своем Twitter спрогнозировал результат поединка между обладателем титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
«У Деонтея Уайлдера есть шанс на одно из самых больших возвращений в истории супертяжелого веса. Это будет такой же камбек, как во втором бою Джо Луиса и Макса Шмелинга или во втором поединке Али против Фрейзера. Это тот бой, который может по-настоящему войти в историю и определить его спортивное наследие».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
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