Экс-тренер Кличко: «Фьюри попытается наговорить много гадостей, но Усик непрошибаем»

Александр Усик / Фото: Instagram

Бывший член тренерского штаба Владимира Кличко Сергей Городничев уверен, что Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO) не сломить психологически Александра Усика (19-0, 13 KO) накануне потенциального поединка за звание абсолютного чемпиона:



Усик уверен в своей победе, Фьюри тоже уверен в своей победе. Тайсону придется наговорить много гадостей, задеть Усика. Он это любит. Все знают, что Александр – непрошибаемый, психологически уравновешен.

Я думаю, что эта игра в ближайшее время начнется со стороны Фьюри. Он сейчас начнет закидывать какие-то удочки. Джошуа им отодвинуть сложно, потому что тот настроен на матч-реванш, на победу, везде кричит, что разорвет Усика. Хотелось бы посмотреть этот бой, но все может быть. Сейчас все эти воротилы мирового бокса будут думать, какие же бои организовать и на чем остановиться.