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03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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«Этого не должно произойти». Промоутер Джошуа рассказал, как Фьюри может остаться с поясом без боя с Уайтом

Хирн уверен, что WBC на такое не пойдет
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 23:03
«Этого не должно произойти». Промоутер Джошуа рассказал, как Фьюри может остаться с поясом без боя с Уайтом
Фото: Top Rank

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заяви в интервью Youtube каналу iFL TV заявил об уверенности, что бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и временного чемпиона организации Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) все же состоится:

Очевидно, что Фьюри может делать все, что пожелает. Он дошел до невероятной вершины. Если он хочет отдать титул WBC или уйти из бокса, он может сделать это. Правда я не уверен, что он к этому прибегнет. Думаю, что он настоящий чемпион.

И я никак не могу забыть о том, насколько же невероятный поединок Фьюри – Уайт. Особенно для Великобритании. На следующий неделе его должны назначить. Я думаю, что Тайсон согласится его провести.

Не думаю, что он собирается завершать карьеру. У него этот бой, сражение с Джошуа или Усиком. Слишком много вещей не дадут WBC сделать Фьюри франчайзинговым чемпионом. Невозможно. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе, но я уверен, что этому бою быть.

Промоутер Фьюри не отрицает, что «Цыганский король» может отказаться от поединка.

Олег Шумейко-младший
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Эдди Хирн Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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