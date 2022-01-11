Усик рассказал, какие у него цели в боксе
«Энтони боится ударов». Арреола спрогнозировал победителя реванша Усик – Джошуа
Бывший претендент не верит в британца
11 января 14:26
Джошуа и Усик / Фото: Getty Images
Супертяж Крис Арреола
(38-7-1, 33 KO) оценил шансы Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 KO):
Я думаю, что Усик победит в реванше. Мне нравится Усик. Мне нравится, как он проводит бои. Усик дерется действительно грамотно. Он стал немного больше, но его все еще считают мелким супертяжем.
Это должен быть веселый бой. Лично мне Джошуа кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить.
Ранее украинец рассказал, какие у него цели в боксе.