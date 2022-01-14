Финский супертяжеловес: «Нет более достойного претендента на бой с Усиком, чем я»

Роберт Хелениус ожидает, что в ближайшее время его сделают претендентом на один из поясов украинца

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Финский супертяжеловес Роберт Хелениус (31-3, 20 КО) рассказал, что в скором времени Всемирная боксерская ассоциация (WBA) должна сделать его официальным претендентом на свой пояс, которым владеет украинец Александр Усик (19-0, 13 КО). Слова Хелениуса приводит Sky Sports:

«На данный момент мы дожидаемся формального ответа от WBA, этой мой первый приоритет. Мой адвокат известил WBA в письменной форме, я уплатил санкционные сборы, и у WBA нет более достойного, чем я, претендента на бой с Усиком. Так что я весь в ожидании, когда меня официально утвердят. Я это заслужил и буду сражаться за свою возможность вне ринга не менее отъявленно, чем в ринге».

В этом же интервью Хелениус выразил готовность принять бой против другого чемпиона мира в супертяжелом весе – Тайсона Фьюри.

Напомним, в последних двух боях Хелениус встречался с польским проспектом Адамом Ковнацки, оба раза уверенно победив.