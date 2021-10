Фьюри: «Эта трилогия заслуживает место в истории спорта»

Фото: Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) сразу после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) дал большой комментарий по мотивам прошедшего боя.

Скажи, как ты поднялся после двух падений, особенно после того, как сам его уронил?

Есть ли между вами какие-то уважение после 33 раундов друг против друга?

Вопрос в том, что дальше?

Большое спасибо отцу, жене, детям. Я знаю, что вы отдали сегодня сердце, голос, но никогда не сомневайтесь во мне. Даже когда дело плохо, я всегда могу ответить.

Это была великая честь – быть сегодня здесь. Мне осталось сказать одну вещь:

(поет) Put on my blue suede shoes

And I boarded the plane

Touched down in the land of the Delta Blues

In the middle of the pouring rain

W.C. Handy, won't you look down over me?

Yeah, I got a first class ticket

But I'm as blue as a boy can be.

I was walking in Vegas

I was walking with my feet ten feet off of Beale

Walking in Vegas

And do I really feel the way I feel?

Спасибо всем! Люблю тебя, малишка!