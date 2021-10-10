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Фьюри: «Эта трилогия заслуживает место в истории спорта»

«Цыганский король» отдал должное Деонтею Уайлдеру
Бокс Профессиональный бокс
08:45
Фьюри: «Эта трилогия заслуживает место в истории спорта»
Фото: Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) сразу после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) дал большой комментарий по мотивам прошедшего боя.

Было 5 нокдаунов, бой мог завершиться в любой момент.

Как говорил великий Джон Уэн: «Я сделан из чугуна и стали, детка».


Скажи, как ты поднялся после двух падений, особенно после того, как сам его уронил?

Прежде всего нужно поблагодарить Господа и Исуса Христа. Я победил сегодня – я прославил Христа, а он дал мне победу. Он дал силу моим ногам. Я несколько раз упал, я был потрясен мощными ударами Уайлдера. Он крепкий парень. Я пропускал сильные удары, но мой Бог помог мне удержаться на ногах и добыть победу.

Есть ли между вами какие-то уважение после 33 раундов друг против друга?

Это был отличный бой. Эта трилогия заслуживает места в истории спорта. Я не буду искать оправданий – Уайлдер топовый боец, он выдал поединок сегодня. Я всегда говорю, что я лучший в мире. Тогда он второй лучший. У него нет любови ко мне, потому что я трижды побил его. Я спортсмен – я победил его, чтобы проявить свою любовь и уважение. Он не хотел отвечать тем же. Это его проблемы. Я помолюсь за него, чтобы Господь размягчил его сердце.

Но я хочу поблагодарить всех, кто сегодня находится в этом зале, кто пришел проявить любовь к моему спорту, к боксу. Спасибо каждому мужчине, женщине и ребенку в зале. Отличный бой. 9 октября 2021 года. Я надеюсь, что эта дата войдет в историю, как дата великого боя.

Вопрос в том, что дальше?

Я чемпион WBC, чемпион The Ring и линейный чемпион. Хочу поблагодарить своего тренера Шугара Хилла. Потому что если бы его не было, мужчины из Детройта, то я бы не прошел этот бой. Он говорил мне: «Работай джебом, большой пес, а потом пробивай правой в середину. Только большие псы вырывают победы в конце». И я сказал: «Да, я тебя понял, я не хочу заканчивать бой на спине».

Большое спасибо отцу, жене, детям. Я знаю, что вы отдали сегодня сердце, голос, но никогда не сомневайтесь во мне. Даже когда дело плохо, я всегда могу ответить.

Это была великая честь – быть сегодня здесь. Мне осталось сказать одну вещь:

(поет) Put on my blue suede shoes

And I boarded the plane

Touched down in the land of the Delta Blues

In the middle of the pouring rain

W.C. Handy, won't you look down over me?

Yeah, I got a first class ticket

But I'm as blue as a boy can be.

I was walking in Vegas

I was walking with my feet ten feet off of Beale

Walking in Vegas

And do I really feel the way I feel?

Спасибо всем! Люблю тебя, малишка!


Фьюри спел песню Marc Cohn – Walking in Memphis, заменив слово Мемфис на Вегас и посвятив ее жене.

Статистика ударов, а также судейские записки боя Фьюри – Уайлдер.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

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