Лучшие моменты предыдущего боя Фьюри – Уайлдер
Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Во сколько начнется поединок?
Онлайн трансляция мегафайта будет доступна у нас на сайте
9 октября 17:37
Фото: Getty Images
В ночь с 9 на 10 октября чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывший обладатель «зеленого» титула Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) проведут третий бой.
Первый бой боксеров закончился ничьей, а в реванше «Цыганский король» остановил оппонента в седьмом раунде.
Оба боксера подошли к поединку с самым большим весом в карьере. 33-летний Фьюри показал на весах рекордные для себя 125,6 кг, тогда как Уайлдер, которому в этом месяце исполнится 36, оказался на 3 кг тяжелее, чем он весил перед предыдущим поединком с британцем (107,9 кг).
Трансляция боя начнется не ранее 05:00 по киевскому времени и будет доступна у нас на сайте.