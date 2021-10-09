Фьюри и Уайлдер проведут третий бой. Во сколько начнется поединок?

Онлайн трансляция мегафайта будет доступна у нас на сайте

Фото: Getty Images

В ночь с 9 на 10 октября чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывший обладатель «зеленого» титула Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) проведут третий бой.

Первый бой боксеров закончился ничьей, а в реванше «Цыганский король» остановил оппонента в седьмом раунде.

Оба боксера подошли к поединку с самым большим весом в карьере. 33-летний Фьюри показал на весах рекордные для себя 125,6 кг, тогда как Уайлдер, которому в этом месяце исполнится 36, оказался на 3 кг тяжелее, чем он весил перед предыдущим поединком с британцем (107,9 кг).

Трансляция боя начнется не ранее 05:00 по киевскому времени и будет доступна у нас на сайте.