Фьюри и Уайлдер согласовали дату поединка

Гонорары будут распределены 60 % на 40 % в пользу действующего обладателя титула WBC

Фьюри и Уайлдер / Фото: boxingscene.com

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Боб Арум сообщил ESPN, что контракт на поединок с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) будет подписан в ближайшие дни.



У супертяжеловесов уже есть устная договоренность о бое, который запланирован на 24 июля. Гонорары будут распределены 60 % на 40 % в пользу «Цыганского короля».

Напомним, что арбитражный суд вынес вердикт в пользу Уайлдера и обязал Фьюри провести третий поединок с американцем. В связи с этим мегафайт хэвивейта за звание абсолютного чемпиона мира был сорван, и Энтони Джошуа (24-1,22 KO) должен будет провести обязательную защиту по линии WBO против Александра Усика (18-0, 13 KO)