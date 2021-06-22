Фьюри: «К поединку с Уайлдером я тренируюсь как скаковая лошадь за 100 миллионов»

«Цыганский король» вовсю готовится к предстоящему бою

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank / Mark Robinson

Чемпион WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью BT Sport заверил, что интенсивно готовится к третьему поединку с американским нокаутером Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO):



Я не могу быть более вовлеченным физически и эмоционально, чем сейчас. Меня тренируют как скаковую лошадь за 100 миллионов долларов. Я питаюсь лучшим, тренируюсь с лучшими и делаю все, что можно придумать, чтобы не получить травму. Так и должен вести себя высококлассный боец.

Ранее Фьюри заявил, что вырубит Уайлдера, а после и еще одного дурачка.