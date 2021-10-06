Фьюри: «Кличко называли лучшим боксером эпохи, а после моей победы оказалось, что в нем нет ничего особенного»

«Цыганский король» рассказал о мотивации перед боем против Деонтея Уайлдера

Фото: Getty Images Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) – сейчас для него самый большой раздражитель в боксе: «Уайлдер – именно тот оппонент, которого я хочу побить больше всего. Даже с Кличко, когда я впервые стал чемпионом мира, я не так сильно жаждал победы. Влад тогда считал, что я для него не соперник. Его называли лучшим бойцом эпохи. А после моей победы «оказалось», что ничего особенного в том Кличко нет. Точно так же и с Уайлдером. Все только и говорили об его удивительной мощи, но после того, как я его побил, оказалось, что он – «бомжара, который не умеет боксировать». Бой Кличко – Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года и завершился победой «Цыганского короля» единогласным решением судей (115:112, 115:112, 116:111). После этого британец ушел в депрессию и не боксировал два с половиной года.

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября.