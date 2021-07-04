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Фьюри – о матче Украина – Англия: «Не видел подобного избиения Украины с 28 ноября 2015 года»

Тогда британец победил Владимира Кличко
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Фьюри – о матче Украина – Англия: «Не видел подобного избиения Украины с 28 ноября 2015 года»
Тайсон Фьюри / фото - Boxing Scene

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поиронизировал над поражением сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 команде Англии. Британец отметил в соцсетях, что последнее такое избиение с украинцами случалось 28 ноября 2015 года – день, когда Владимир Кличко единогласным решением судей проиграл «Цыганскому Королю» свои чемпионские титулы.

«Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года» 

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свое будущее на посту. 

Антон Кривенко
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Тайсон Фьюри Владимир Кличко

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