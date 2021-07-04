Фьюри сравнил Уайлдера с наркоманом, однако не собирается его недооценивать
Фьюри – о матче Украина – Англия: «Не видел подобного избиения Украины с 28 ноября 2015 года»
Тогда британец победил Владимира Кличко
07:40
Тайсон Фьюри / фото - Boxing Scene
Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поиронизировал над поражением сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020 команде Англии. Британец отметил в соцсетях, что последнее такое избиение с украинцами случалось 28 ноября 2015 года – день, когда Владимир Кличко единогласным решением судей проиграл «Цыганскому Королю» свои чемпионские титулы.
«Я не видел подобного избиения Украины со времен Дюссельдорфа 28 ноября 2015 года»
iv not seen a beat down over Ukraine like this since Düsseldorf 28 November 2015.— TYSON FURY (@Tyson_Fury) July 3, 2021
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