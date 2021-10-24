Валлин поделился мнением о потенциальном бое за «абсолюта» Усик – Фьюри

Александр Усик / Фото: Instagram

Швед Отто Валлин (22-1, 14 KO) высказался о потенциальном поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).



Усик – очень хороший боец, но чтобы победить Фьюри, нужно что-то особенное. Тайсон знает, как нужно побеждать бойцов, которые уступают ему по габаритам. Мастерство Усика на высоком уровне, но ему будет очень сложно в бою с Тайсоном.

Фьюри – умный парень. Он знает, в чем он хорош и что умеет. У него есть множество инструментов, которыми он умело пользуется. Иногда он может быть агрессивным, а иногда может просто боксировать.