Фьюри рассказал о самом страшном периоде своей жизни

Тайсон Фьюри и Хаттон / Фото: Daily Star

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал в интервью Youtube каналу The Overlap, какова его жизнь была после победы на Владимиром Кличко:



Я ужасно много пил. Я мог выпить и 20 пинт пива. Моя семья не видела меня по несколько дней. Пэрис (жена Фьюри – XSPORT). Я был близок смерти и хотел ее. Я даже пытался причинить себе вред.

Помню день, когда все закончилось. Это был Хэллоуин. Я пришел в себя в окружении детей, ну, может быть, студентов. Я подумал: «Что я делаю со своей жизнью?» Я отставил пиво, вернулся домой, поднялся по лестнице и начал плакать. Я стоял на коленях, молился и плакал. Так продолжалось несколько минут, хотя казалось, что прошла вечность.

Я сказал жене, что я вернусь к тренировкам и вновь стану чемпионом. Она мне не поверила, ведь я и раньше так говорил, но хватало меня всего на два дня. Я был жирнющим в тот момент. Я собрался с силами и поехал в тренировочный лагерь. Я думал, что тело не выдержит нагрузок, и я умру. Но со мной все было в порядке. Я начал сбрасывать лишний вес. В июне я провел первый бой, а уже в декабре дрался с Уайлдером. Я был лучше него после почти трехлетнего простоя.