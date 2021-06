Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли

Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports

Мы стоим на пороге действительно большого поединка. А если брать в учет украинский контекст, то масштабы этого боя межгалактические.

Если верить Эдди Хирну, то контракт на встречу Энтони Джошуа – Александр Усик должен быть подписан с дня на день – осталось утрясти только мелкие детали.

После таких новостей вполне ожидаемо, что изо всех сторон летят различные прогнозы на этот бой. На секундочку, между собой встретятся экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель всех, за исключением одного, поясов супертяжелого дивизиона.

И Тайсон Фьюри, владеющий тем единственным недостающим Джошуа титулом, также не прошел мимо – поделился и своим мнением о поединке:

«Цыганский король» – мастер провокации. Он в течение уже длительного времени ставит под сомнение способности Джошуа. Тем самым разжигает между ними вражду и приписывает себе статус фаворита.

Но публика отреагировала на заявление Фьюри по-разному. Если некоторые согласились со словами британца, то некоторые откровенно его высмеяли.

