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Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли

Чемпиону WBС припомнили как Сондерс гонял по рингу Канело
Бокс Профессиональный бокс
13:37
Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли Мнение
Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports

Мы стоим на пороге действительно большого поединка. А если брать в учет украинский контекст, то масштабы этого боя межгалактические.

Если верить Эдди Хирну, то контракт на встречу Энтони ДжошуаАлександр Усик должен быть подписан с дня на день – осталось утрясти только мелкие детали.

После таких новостей вполне ожидаемо, что изо всех сторон летят различные прогнозы на этот бой. На секундочку, между собой встретятся экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель всех, за исключением одного, поясов супертяжелого дивизиона.

И Тайсон Фьюри, владеющий тем единственным недостающим Джошуа титулом, также не прошел мимо – поделился и своим мнением о поединке:

«Усик левша, он умен, технически очень хорош. Да, он меньше, но смог ведь сдержать Дерека Чисору, который физически мощнее Джошуа. Так что, я уверен в своей победе над Деонтеем Уайлдером, но не знаю не проиграет ли Джошуа свой бой».

«Цыганский король» – мастер провокации. Он в течение уже длительного времени ставит под сомнение способности Джошуа. Тем самым разжигает между ними вражду и приписывает себе статус фаворита.

Но публика отреагировала на заявление Фьюри по-разному. Если некоторые согласились со словами британца, то некоторые откровенно его высмеяли.

Тайсон надеется, что Усик уберет Джошуа, чтобы самому не драться с Энтони, а просто продолжать открывать свой рот и говорить о том, что разберется с ним за три раунда.

    . . .

Фьюри говорил так о каждом сопернике Джошуа – что тот может побить Энтони. Ничего нового. Если Фьюри и следует о ком-то беспокоится, так это о своем сопернике. Надеюсь, его уничтожат.

    . . .

Я много раз защищал Фьюри, но сейчас удивляюсь, если он надеется, что Джошуа уступит Усику. Тайсон сейчас должен быть главным болельщиком Энтони.

    . . .

Это говорит тот же человек, который говорил, что Сондерс будет Канело бегать по кругу? Просто сфокусируйся на своем поединке, дружище.

    . . .

Правда в том, что если Джошуа не победит Усика, то бой Джошуа – Фьюри может никогда так и не произойти.

    . . .

Усик против Уайлдера за статус абсолютного чемпиона.

    . . .

А сколько защит чемпионского пояса было у Фьюри?

Но, если честно, кажется, Фьюри закидывают совершенно бредовые обвинения. Звучит крайне странно, что ему не нужен бой с Джошуа. Это ведь самый большой поединок в боксе на данный момент.

Просто Тайсон давит на Энтони со всех сторон. Он, определенно, хочет, чтобы Джошуа победил. Но не забывает напоминать кто, по его мнению, является королем дивизиона. Или же он действительно верит в победу Усика. Почему бы и нет?

Сергей Лукьяненко
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Теги

Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик

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