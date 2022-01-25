«Обращаюсь ко всем трусам». Фьюри оставил послание Усику и другим супертяжам
Фьюри требует от Джошуа и Уайта быстрее решить – боксеры они или трусы
«Цыганский король» говорит, что время почти на исходе
14:53
Фото: Top Rank
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своих соцсетях обратился к Диллиану Уайту
(28-2, 19 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Еще одна тренировка завершена. Тик-тик-так, разговоры. Это то, о чем пойдет речь сегодня. Будет ли Уайт драться со мной? Отойдет ли Джошуа в сторону? Дайте мне знать. Ведь мне уже плохо смотреть на этих мешков. Достало слушать их отговорки. Тик-тик-так. Время уходит, трусы!
January 25, 2022
Напомним, что если Уайт и Джошуа отойдут в сторону, Фьюри подерется за «абсолюта» с Александром Усиком (19-0, 13 KO).
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