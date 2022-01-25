Фьюри требует от Джошуа и Уайта быстрее решить – боксеры они или трусы

«Цыганский король» говорит, что время почти на исходе

Фото: Top Rank Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своих соцсетях обратился к Диллиану Уайту (28-2, 19 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):

Еще одна тренировка завершена. Тик-тик-так, разговоры. Это то, о чем пойдет речь сегодня. Будет ли Уайт драться со мной? Отойдет ли Джошуа в сторону? Дайте мне знать. Ведь мне уже плохо смотреть на этих мешков. Достало слушать их отговорки. Тик-тик-так. Время уходит, трусы! pic.twitter.com/rzAtcLfq3v — TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 25, 2022 Напомним, что если Уайт и Джошуа отойдут в сторону, Фьюри подерется за «абсолюта» с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший