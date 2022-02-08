«Фьюри – Усик за все пояса в Украине». Прошлогоднее предсказание о карьере отца Тайсона начинает становиться явью

Джон уверен, что на пути к абсолютному чемпионству «Цыганский король» пройдет все преграды

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Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри в сентябре прошлого года предсказал развитие карьеры «Цыганского короля» – в финале бой за звание абсолютного чемпиона с Александром Усиком (19-0, 13 KO). И все понемногу начинает воплощаться в жизнь:



Диллиан заслуживает титульный поединок. Тайсон, если сможет победить (в третьем бою с Уайлдером Фьюри нокаутировал американца – XSPORT), сразится с Уайтом следующим. Я не его менеджер, но это путь, по которому я бы следовал. Диллиан заслужил шанс, он ожидает этого уже так долго. У него было болезненное поражение от Поветкина, но он победил в реванше и восстановил свое имя. На месте Тайсона я бы подрался с Уайтом в декабре. И потом я бы смотрел на ситуацию с реваншем Усика и Джошуа. И если с этим что-то не складывается, достал бы Усика. Пошел бы за всеми поясами. Даже если бы пришлось ехать в Украину, нам насрать.

John Fury perfectly predicted the future for @Tyson_Fury back in September 2021 pic.twitter.com/UsQnS2WYc7 — JOE (@JOE_co_uk) February 4, 2022

В команде украинца считает, что объединительный поединок пройдет в 2022-м году.