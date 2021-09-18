Фьюри уже опасается Усика: «Самое сложное испытание»

«Цыганский король» заявил, что украинец может стать самым сложным соперником в его карьере

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) предположил, что украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) может стать самым сложным соперником в его карьере. Слова «Цыганского короля» приводит ESPN:

«Наверное, Уайлдер, я уже дрался с ним, уже однажды победил. Так что это самая большая проблема, которая существует. Честно говоря, я не вижу, чтобы кто-то другой представлял собой серьезную проблему. Может быть, Александр Усик. Он неудобный соперник, левша, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобежденный чемпион мира. Так что, возможно, он станет следующим, самым сложным испытанием».

25 сентября Усик подерется против Энтони Джошуа. Фьюри 9 октября в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером.



Ранее Фьюри заявил, что уничтожит Джошуа.