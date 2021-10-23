Уайт может провести бой против Фьюри в начале следующего года
Фьюри весной 2022 года может выйти в ринг с Уайтом или Джойсом
Поединок может пройти на территории Великобритании
10:41
Тайсон Фьюри / Фото - japantimes.co.jpПрезидент Top Rank Боб Арум поделился дальнейшими планами чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Арума Boxing News 24/7.
«Я никогда не слышал, что Тайсон хочет завершить карьеру. Мы довольно часто разговариваем с Фьюри, и он не собирается отказываться от бокса. Только вопрос в том, когда он проведет свой следующий бой? Если бы мне пришлось угадывать, то я бы сказал, что в марте. Что касается статуса Диллиана Уайта, то он не является обязательным претендентом. В WBC не назначили его. Диллиан Уайт обязан провести бой с Валлином, а после этого посмотрим. Но, опять же, в марте, я хотел бы, чтобы Тайсон провел поединок в Великобритании и я могу предположить, что Диллиан станет его соперником, а также возможно Фьюри встретится с этим большим английским парнем Джо Джойсом».
Накануне Уайт травмировался, однако бой с Валлином отменять не будут, а просто перенесут на другую дату.
Напомним, промоутер шведа опасается, что британец откажется драться с его клиентом и попытается сразу выйти на поединок против Тайсона Фьюри.