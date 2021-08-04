Фьюри вылечился от коронавируса и уже начала подготовку к бою с Уайлдером

«Цыганский король» завершит трилогию с «Бронзовым бомбардировщиком» 9 октября

Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оправился после короновируса и уже начал подготовку к третьему бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).

Напомним, изначально боксеры должны были встретиться в июле, однако затем у Фьюри обнаружили коронавирус. После этого бой перенесли на 9 октября.