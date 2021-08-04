Шелестюк: «С Джошуа у Усика выйдет более простой поединок, нежели с Фьюри и Уайлдером»
Фьюри вылечился от коронавируса и уже начала подготовку к бою с Уайлдером
«Цыганский король» завершит трилогию с «Бронзовым бомбардировщиком» 9 октября
4 августа 08:01
Тайсон Фьюри / Фото: Celeb Doko
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оправился после короновируса и уже начал подготовку к третьему бою против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО).
Напомним, изначально боксеры должны были встретиться в июле, однако затем у Фьюри обнаружили коронавирус. После этого бой перенесли на 9 октября.
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