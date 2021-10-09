Фьюри: «Я обезображу и разберу Уайлдера на части»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) оставил грозное послание американцу Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО) в преддверии их трилогии, которая состоится в ночь с 9-го на 10 октября.

Фьюри цитирует портал boxingscene.com.

Я выйду в ринг словно медведь и буду действовать как медведь. Я медведь гризли. Я в пустыне Невада, и я буду медведем гризли в субботу ночью. Медведи гризли агрессивны, они нападают. Ты не можешь уйти с их пути, не можешь бежать со скоростью 48 километров в час. Они достают тебя, обезображивают и разбирают на части. Именно это я сделаю с Деонтеем Уайлдером в субботу ночью».