Фьюри: «Я величайший боксер супертяжелого веса в своей эре»

Фото: Getty Images

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) заявил, что является величайшим боксером хэвивейта в своей эре.

Как ты думаешь, сегодня ты сделал шаг от просто чемпиона, до великого боксера?

Фьюри во второй раз подряд остановил Уайлдера. После боя «Цыганский король» рассказал о не самом приятном диалоге, который состоялся у него с американцем.

Накануне были опубликованы судейские записки боя Фьюри – Уайлдер.

"Am I the greatest heavyweight of my era? Without a doubt. Number one!" - @Tyson_Fury #FuryWilder3 pic.twitter.com/aEPrdFgMYi