Фьюри хотел поблагодарить Уайлдера за бой, но конечном счете просто назвал идиотом
Фьюри: «Я величайший боксер супертяжелого веса в своей эре»
«Цыганский король» во второй раз победил Деонтея Уайлдера
09:37
Фото: Getty Images
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) заявил, что является величайшим боксером хэвивейта в своей эре.
Как ты думаешь, сегодня ты сделал шаг от просто чемпиона, до великого боксера?
100%. Я величайший боксер супертяжелого веса в своей эре. Без сомнения. Первый номер. Я провел шесть последних поединков в США. Я встретился с самым ужасным нокаутером. Трижды. Опасный парень.
Фьюри во второй раз подряд остановил Уайлдера. После боя «Цыганский король» рассказал о не самом приятном диалоге, который состоялся у него с американцем.
Накануне были опубликованы судейские записки боя Фьюри – Уайлдер.
"Am I the greatest heavyweight of my era? Without a doubt. Number one!" - @Tyson_Fury #FuryWilder3 pic.twitter.com/aEPrdFgMYi— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 10, 2021