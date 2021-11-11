Роберт Гарсия: «Бой с Комми будет легким для Ломаченко»
Ганский нокаутер готовится нанести Ломаченко первое досрочное поражение
Бой легковесов пройдет 11 декабря в Нью-Йорке
18:51
Ричард Комми / Фото: Twitter Комми
11 декабря экс-чемпионы легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричард Комми (30-3, 27 KO) разделят ринг в США.
Хоть ганец и считается андердогом в предстоящем поединке, заранее вывешивать белый флаг не собирается. Наоборот, Комми готовится записать «+1» к своим победам нокаутом и впервые в карьере удосрочить Лому:
Работаем над взрывной мощью с 9-килограммовым медицинским мячом.
Очевидно, что сила исходит из ног.
Напомним, что поддержать хорошего друга в США собирается Александр Усик (19-0, 13 KO).