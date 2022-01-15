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Главный боксерский бой недели. Джо Смит-младший против Стива Джеффрарда

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Бокс Профессиональный бокс
15 января 08:50
Главный боксерский бой недели. Джо Смит-младший против Стива Джеффрарда
Смит vs Джеффрард / Фото: Top Rank

Прошла уже половина января и двухнедельная пауза на поединки с приставкой «топ». Как помним, начался год 2 января с ярких боев Луиса Ортиса и Виктора Выхриста, после чего нас посадили на голодный паек. Лишь спустя две недели нам скормят хоть что-то интересное – чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе американец Джо Смит-младший (27-3, 21 КО) сразится с малоизвестным соотечественником Стивом Джеффрардом (18-2, 12 КО).

Изначально Смит должен был боксировать с опытным «околотопом» Каллумом Джонсоном (20-1, 14 КО), но поединок сорвался, поскольку за неделю до намеченной даты у претендента обнаружили коронавирус.

На замену нашли парня с красивым рекордом, но очень неоднозначным уровнем оппозиции. Свои два первых поединка в карьере Джеффрард проиграл двум джорнименам. У одного рекорд был 2:6, а у второго – 0:1. Потерпев неудачи, претендент выиграл 18 последующих боев, в которых все соперники были низкого уровня. Как ни странно, этот парень 8 лет побеждает джорнименов и получает титульный бой. Просто, какая-то мега-несправедливость.

Вероятно, даже сам Смит недоволен таким выбором соперника. При этом, он ему очень удобен и никак не опасен. Что еще нужно Джо для счастья? Чемпион сам был мастером по избиению джорнименов пока не получил бой с Анджеем Фонфарой, а затем с 50-летней легендой бокса Бернардом Хопкинсом в 2016-м году. Тогда ему удалось нокаутировать престарелого оппонента, и на следующий день он проснулся знаменитым.

Джо после Хопкинса был окрылен ровно до следующего поединка, где его избил Салливан Баррера. Но уже через полтора года, выиграв у одного слабого оппонента, Джо сразился за чемпионский титул с Дмитрием Биволом и был избит еще жестче чем с Баррерой. Казалось, что Смиту не вернуть карьеру на прежние рельсы. Однако американцу удалось победить Джесси Харта, Элейдера Альвареса, а в бою за вакантный чемпионский пояс – Максима Власова.

Несмотря на наличие чемпионского пояса важно понимать, что Смит – это слабейший из всех чемпионов полутяжелого веса. Вероятно, его царствование продлится либо до первого серьезного претендента, либо до объединительного боя. Но если мы увидим апсет в бою с тем же Джеффрардом, то не стоит удивляться.

Если рассуждать о том, как пройдет их поединок, то необходимо отметить, что Джеффрард – рослый, любит работать первым номером, умеет эффективно бить по корпусу. При этом, у него нет нокаутирующего удара и мы чаще видим от него попытки досрочно выиграть у противников за счет тоннажа попаданий. Стив выбрасывает очень много ударов, большинство из которых джебы и прямые.

Смит, хоть и фаворит, является прямолинейным боксером, постоянно идущим вперед. У Джо нет хорошей боксерской школы, его удары очень размашистые и сильные. С таким набором навыков очень много ничего не добившихся в спорте боксеров, но у американца есть еще и крепкая челюсть, сделавшая его чемпионом мира, и отличный промоутер, умело работающий с судьями. При этом, у обладателя пояса намного больше опыта в боях с более высококлассными боксерами. И некоторых из них он побеждал.

В предстоящем поединке мы ждем, что Смит, несмотря на преимущество в росте оппонента, будет работать первым номером и попытается потрясти Стива на ближней и средней дистанциях. Претендент будет пытаться работать вторым номером, отбиваясь джебом, но если он будет часто пропускать чемпиона поближе, то один из пропущенных боковых может завершить поединок досрочно. Если Джеффрард выстоит, то после экватора боя его начнет сильно подводить функциональная готовность, поскольку на бой он вышел на коротком уведомлении.

Прогноз: Победа Смита нокаутом в шестом раунде.

Онлайн трансляция поединка Джо Смит-младший – Стив Джеффрард.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

Карен Агабекян
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