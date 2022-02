Головкин: «Я с нетерпением жду поездки в Японию и новых свершений в 2022 году»

Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сообщил, что надеется провести унификацию с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в апреле этого года.

Happy to be back at training camp and to see my team. Hope that a date for the unification fight with Ryota Murata rescheduled for early April will be announced soon. I'm looking forward to traveling to Japan and to more BIG things in 2022 pic.twitter.com/iAEo1wUhmJ