Тренер: «Бенавидес является более тяжелым боем для Канело, чем Головкин»
Головкин: «Я с нетерпением жду поездки в Японию и новых свершений в 2022 году»
GGG начал подготовку к предстоящему объединительному поединку с Риотой Муратой
19:20
Геннадий Головкин / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) сообщил, что надеется провести унификацию с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 КО) в апреле этого года.
«Рад вернуться в тренировочный лагерь и снова увидеть мою команду. Надеюсь, что вскоре будет объявлена дата объединительного боя с Муратой, перенесенного на начало апреля. Я с нетерпением жду поездки в Японии и новых больших свершений в 2022 году».
Happy to be back at training camp and to see my team. Hope that a date for the unification fight with Ryota Murata rescheduled for early April will be announced soon. I'm looking forward to traveling to Japan and to more BIG things in 2022 pic.twitter.com/iAEo1wUhmJ— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) February 16, 2022
Изначально поединок Головкин – Мурата должен был состояться 29 декабря в Сайтаме (Япония), однако GGG из-за усиления коронавирусных ограничений не смог получить разрешение местных властей на въезд в страну.
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