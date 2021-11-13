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02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
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Гвоздик назвал боксера, который доставлял ему большие проблемы в спаррингах

Александр считает, что этот боец может доставить проблемы Саулю Альваресу
Бокс Профессиональный бокс
21:19
Гвоздик назвал боксера, который доставлял ему большие проблемы в спаррингах
Фото: Instagram Гвоздика

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал о спаррингах с Давидом Бенавидесом (24-0, 21 KO):

«Я спарринговал с Бенавидесом. Мне было тяжело. Знаете, боксеры любят говорить: «Я был не в форме, а он был в форме». Мы это опустим. Мне было с ним тяжело. Он не жесткий боксер, но у него есть очень хорошая способность нейтрализовать сильные стороны, ударную мощь. Бенаведес – очень быстрый, очень взрывной боксер, и у него очень хорошая защита.

Его я вижу, как одного из тех, кто может доставить Канело много проблем. Бенавидеса трудно ударить чисто. Он вроде бы открытый, держит руку на груди, но Дэвид очень хорошо абсорбирует все твои удары.

Его трудно поймать чистым ударом. Даже если он пропускает, то либо смягчает удар, либо отворачивает голову. Кстати, часто то же самое делает Канело. К нему трудно плотно приложиться».


В ночь с 13 на 14 ноября Бенавидес проведет бой против Кирона Дэвиса (16-2-1, 6 KO). На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка.

Напомним, бывший тренер Гвоздика также считает, что Бенавидес может стать проблемным соперником для Сауля Альвареса.

Источник: victorialimov Сергей Остапенко
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Теги

Александр Гвоздик Давид Бенавидес

Комментарии 1

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13 ноября 2021г. 22:38
Редкач одно время на сайте через публикацию гавно в уши лил, теперь Гвоздик его сменил. Других неМа?
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