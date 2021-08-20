Гвоздик: «Участие в кулачных боях – первый сигнал к тому, что в сторону боев за титул Беринчик уже не смотрит»

Экс-чемпион мира считает, что профессиональная карьера у легковеса не задалась

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Александр Гвоздик / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик считает, что у Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) не задалась профессиональная карьера, поэтому он и принял предложение побоксировать на голых кулаках:

Как ты отреагировал на новость о том, что Денис Беринчик решил драться на голых кулаках?

Смотря с какой стороны взглянуть. Если просто со стороны, не боксера, а товарища, то человек популяризируется, зарабатывает деньги. Потому что, скажем так, в профи боксе, мягко говоря, не пошло что-то. Наверное, то, как его вели, не совсем сработало. Чья это вина: Беринчика или компании – не мне судить. Просто есть факт, что карьера не задалась. Поэтому можно либо сидеть и, я не знаю, гулять по улице. Либо боксировать вот так. Если рассматривать это с точки зрения каких-то амбициозных боев за титул, то, наверное, участие в такого рода шоу – это первый сигнал к тому, что в ту сторону Денис уже не смотрит. Потому что, чтобы там боксировать, нужен какой-то системный подход, какой-то промоушен, а срываться на полгода, чтобы подраться на голых кулаках – это вряд ли способствует твоей хорошей боксерской форме. Но я не знаю, это, видимо, лучше решать Денису и его команде.

Первая часть интервью Александра Гвоздика о возвращении, Александре Хижняке и Василие Ломаченко. Вторая часть интервью о бое Усик – Джошуа, Дмитрии Митрофанове и Денисе Беринчике.

